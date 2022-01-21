В Подмосковье мужчина случайно выстрелил в супругу во время чистки оружия

В Подмосковье следователи начали проверку после того, как мужчина случайно ранил сожительницу из пистолета, когда чистил оружие.

«В правоохранительные органы города Подольска поступило сообщение о том, что в результате выстрела из травматического пистолета 28-летняя женщина получила травму в области шеи и была госпитализирована... По предварительным данным, супруг женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвёл из него выстрел», — сообщил Следственный комитет.

Как рассказал РИА Новости источник, мужчина и женщина работают в полиции.

Начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова отметила, что оружие, из которого выстрелили в женщину, зарегистрировано законно. Она также подтвердила, что 28-летняя пострадавшая является сотрудницей УМВД по Подольску.

Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.