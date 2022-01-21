В Приамурье выявили шесть случаев омикрон-штамма COVID-19

Штамм коронавируса «омикрон» выявили у шести жителей Приамурья, большинство случаев — привозные, заявила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Первым пациентом с «омикроном» стал ребёнок, который отдыхал с родителями в Турции.

«За это время добавились завозные случаи из Доминиканы и Таиланда. Это пять случаев — три взрослых и двое детей. Все взрослые вакцинированы», — сказала Курганова.

По её словам, заболевание у взрослых протекает в «стёртой» форме, у детей — в форме острой респираторной инфекции.

Ранее в Приморском крае зафиксировали первый случай инфицирования омикрон-штаммом COVID-19.