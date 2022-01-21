В Приамурье выявили шесть случаев омикрон-штамма COVID-19

Короткая ссылка
Штамм коронавируса «омикрон» выявили у шести жителей Приамурья, большинство случаев — привозные, заявила главный санитарный врач области Ольга Курганова.
В Приамурье выявили шесть случаев омикрон-штамма COVID-19
  • Gettyimages.ru

Первым пациентом с «омикроном» стал ребёнок, который отдыхал с родителями в Турции.

«За это время добавились завозные случаи из Доминиканы и Таиланда. Это пять случаев — три взрослых и двое детей. Все взрослые вакцинированы», — сказала Курганова.

По её словам, заболевание у взрослых протекает в «стёртой» форме, у детей — в форме острой респираторной инфекции. 

Ранее в Приморском крае зафиксировали первый случай инфицирования омикрон-штаммом COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить