Финансовый эксперт Дайнеко назвала случаи, когда клиенту может позвонить сотрудник банка
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Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».
Если банк проводит соцопрос, сотрудник, позвонивший клиенту банка, попросит оценить качество предоставленных услуг.
Банк также может уведомить клиента о новых продуктах. Если клиент оставил заявку на кредит, кредитная организация свяжется с ним, чтобы задать уточняющие вопросы.
Сотрудник службы безопасности банка может связаться с клиентом, чтобы перепроверить информацию после блокировки карты.
Дайнеко подчеркнула, что настоящий сотрудник кредитной организации никогда не попросит у клиента номер его карты, срок её действия, CVV-номер и одноразовый код из СМС.
Также такой специалист не предложит перевести средства на счёт, оформить новый кредит или установить какое-либо приложение на телефон.
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