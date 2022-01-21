Финансовый эксперт Дайнеко назвала случаи, когда клиенту может позвонить сотрудник банка

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко перечислила случаи, когда клиентам могут звонить реальные сотрудники банка, а не мошенники.

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

Если банк проводит соцопрос, сотрудник, позвонивший клиенту банка, попросит оценить качество предоставленных услуг.

Банк также может уведомить клиента о новых продуктах. Если клиент оставил заявку на кредит, кредитная организация свяжется с ним, чтобы задать уточняющие вопросы.

Сотрудник службы безопасности банка может связаться с клиентом, чтобы перепроверить информацию после блокировки карты.

Дайнеко подчеркнула, что настоящий сотрудник кредитной организации никогда не попросит у клиента номер его карты, срок её действия, CVV-номер и одноразовый код из СМС.

Также такой специалист не предложит перевести средства на счёт, оформить новый кредит или установить какое-либо приложение на телефон.

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