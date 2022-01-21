Финансовый эксперт Дайнеко назвала случаи, когда клиенту может позвонить сотрудник банка

Короткая ссылка
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко перечислила случаи, когда клиентам могут звонить реальные сотрудники банка, а не мошенники.
Финансовый эксперт Дайнеко назвала случаи, когда клиенту может позвонить сотрудник банка
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

Если банк проводит соцопрос, сотрудник, позвонивший клиенту банка, попросит оценить качество предоставленных услуг.

Банк также может уведомить клиента о новых продуктах. Если клиент оставил заявку на кредит, кредитная организация свяжется с ним, чтобы задать уточняющие вопросы.

Сотрудник службы безопасности банка может связаться с клиентом, чтобы перепроверить информацию после блокировки карты. 

Дайнеко подчеркнула, что настоящий сотрудник кредитной организации никогда не попросит у клиента номер его карты, срок её действия, CVV-номер и одноразовый код из СМС.

Также такой специалист не предложит перевести средства на счёт, оформить новый кредит или установить какое-либо приложение на телефон.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить