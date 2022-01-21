В Якутии за сутки зафиксировано 859 случаев коронавируса

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За сутки в Якутии выявлено 859 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует региональный оперштаб.
В Якутии за сутки зафиксировано 859 случаев коронавируса
  • AP
  • © Eraldo Peres

«На 21.01.2022 года выявлено 859 новых случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В городе Якутске за 24 часа зафиксировано 678 случаев COVID-19.

За сутки в республике лаборатории провели 7079 исследований на коронавирусную инфекцию. 

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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