В Якутии за сутки зафиксировано 859 случаев коронавируса

За сутки в Якутии выявлено 859 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует региональный оперштаб.

«На 21.01.2022 года выявлено 859 новых случаев коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В городе Якутске за 24 часа зафиксировано 678 случаев COVID-19.

За сутки в республике лаборатории провели 7079 исследований на коронавирусную инфекцию.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».