В Тамбовской области рассказали о планах по развитию сельских территорий

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В Тамбовской области рассказали подробности о планах по развитию сельских территорий.
В Тамбовской области рассказали о планах по развитию сельских территорий
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональное управление сельского хозяйства.

В целом в регионе в 2020—2025 годах на мероприятия соответствующей госпрограммы направят 9,8 млрд рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

В рамках госпрограммы в 2022 году, в частности, начнут реализацию проекта комплексного развития сельских территорий в селе Гавриловка.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.

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