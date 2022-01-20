Эксперт Национального центра финансовой грамотности Волкова рассказала об инвестиционных инструментах

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Татьяна Волкова рассказала об инвестиционных инструментах.

В частности, рекомендуется выбирать депозит с капитализацией, когда проценты начисляются каждый месяц. Ставки по таким вкладам ниже, поэтому лучше заранее просчитать, какой вариант окажется более выгодным.

«Базовым консервативным безопасным инструментом являются облигации. Это долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил», — цитирует Волкову сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила эксперт, также облигация может давать держателю право получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости.

Облигации приобретаются через брокерский счёт, где также есть возможность получить дополнительный доход, к примеру, если открыть индивидуальный инвестиционный счёт.

«Это тип брокерского счёта с льготным налогообложением, то есть можно дополнительно к доходности от облигаций получить ещё 13% от государства как налоговый вычет на внесённую сумму», — пояснила Волкова.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о важности контролирования своих расходов.