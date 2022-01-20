Международный аэропорт Волгограда обслужил 1 454 437 пассажиров в 2021 году, что на 19,7% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«На внутрироссийских направлениях пассажиропоток составил 1 366 106 человек (+23,6% к 2019 году), на международных — 88 331 (-19,6%)», — заявила Анастасия Голодова, ведущий специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград».

Самолёты 16 авиакомпаний совершали полёты по 35 маршрутам из Волгограда. Наибольшей популярностью пользовались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анталья, Краснодар, Симферополь и Новосибирск.

Ранее издание «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь в 2021 году обслужил 6,8 млн пассажиров.