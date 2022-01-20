Заведующий Центром региональной политики Климанов высказался о перспективах пластиковых карт
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«Несколько лет назад предположить, что из нашего повседневного оборота так быстро выйдут наличные деньги, было невозможно, поэтому делать точные прогнозы относительно будущего отказа от использования физических кредитных карт достаточно сложно», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил Климанов, пластиковые карты, по аналогии с банкнотами, не уйдут из обращения, но смещение акцента в сторону онлайн-оборота в скором времени непременно случится.
«Станет ли драйвером данного перехода появление цифрового рубля как новой формы денег, предугадать также весьма непросто», — добавил эксперт.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с сайтом «Москва 24» предупредил о рисках переноса всех пластиковых карт на смартфон.