Заведующий Центром региональной политики Климанов высказался о перспективах пластиковых карт

Заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.

«Несколько лет назад предположить, что из нашего повседневного оборота так быстро выйдут наличные деньги, было невозможно, поэтому делать точные прогнозы относительно будущего отказа от использования физических кредитных карт достаточно сложно», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Климанов, пластиковые карты, по аналогии с банкнотами, не уйдут из обращения, но смещение акцента в сторону онлайн-оборота в скором времени непременно случится.

«Станет ли драйвером данного перехода появление цифрового рубля как новой формы денег, предугадать также весьма непросто», — добавил эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с сайтом «Москва 24» предупредил о рисках переноса всех пластиковых карт на смартфон.