Морпехи ЧФ отработали отражение высадки морского десанта на учениях в Крыму
- AP
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В рамках учения десантно-штурмовые подразделения морской пехоты ЧФ отработали скрытное перемещение в указанный район побережья и в ходе маневренной обороны огнём из штатного вооружения отразили высадку морского десанта», — заявили в пресс-службе флота.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что расчёты комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски на полигоне в Астраханской области.