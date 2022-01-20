Морпехи ЧФ отработали отражение высадки морского десанта на учениях в Крыму

На полигоне Опук в Крыму прошли учения с участием подразделений морской пехоты Черноморского флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В рамках учения десантно-штурмовые подразделения морской пехоты ЧФ отработали скрытное перемещение в указанный район побережья и в ходе маневренной обороны огнём из штатного вооружения отразили высадку морского десанта», — заявили в пресс-службе флота.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что расчёты комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски на полигоне в Астраханской области.