В Подмосковье упростили регистрацию самоходной техники

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В Московской области упростили регистрацию самоходной техники. Заявители могут оформить справку полностью в электронном виде, без посещения МФЦ.
В Подмосковье упростили регистрацию самоходной техники
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Об этом сообщает телеканал «360».

Министр государственного управления региона Надежда Куртяник отметила, что в процесс подачи заявки добавили подсказки, что упростит заполнение анкеты и позволит не допустить ошибок.

«Это позволит нам сократить процент отказов в приёме и регистрации документов», — сказала она.

Речь идёт о регистрации тракторов, катков, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов, а также квадроциклов, снегоходов, вездеходов и других самоходных машин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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