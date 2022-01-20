В Подмосковье упростили регистрацию самоходной техники
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Об этом сообщает телеканал «360».
Министр государственного управления региона Надежда Куртяник отметила, что в процесс подачи заявки добавили подсказки, что упростит заполнение анкеты и позволит не допустить ошибок.
«Это позволит нам сократить процент отказов в приёме и регистрации документов», — сказала она.
Речь идёт о регистрации тракторов, катков, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, комбайнов, а также квадроциклов, снегоходов, вездеходов и других самоходных машин.
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