В «Автостате» назвали среднюю цену автомобиля с пробегом в январе 2022 года

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в январе 2022 года составила 1 049 000 рублей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, рост цен на вторичном рынке вызван инфляцией, а также нехваткой новых машин у дилеров.

По сравнению с декабрём 2021 года подержанные автомобили подорожали в среднем на 8%.

Если сравнивать с январём 2021 года, то показатель вырос на 52%.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.