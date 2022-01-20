Эпидемиолог Пшеничная рассказала о симптомах «омикрона» у ранее переболевших COVID-19

У ранее переболевших другими штаммами коронавируса пациентов, которые впоследствии инфицировались вариантом «омикрон», болезнь протекает без симптомов либо с признаками ОРВИ.

Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа», — цитирует её ТАСС.

Пшеничная добавила, что в ряде случаев кроме заложенности носа могут появиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке. По её словам, некоторых беспокоит периодический сухой кашель.

«Может отмечаться подъём температуры и до более высоких цифр: 38—38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп», — сказала она.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне».