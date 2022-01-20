Эпидемиолог Пшеничная рассказала о симптомах «омикрона» у ранее переболевших COVID-19

Короткая ссылка
У ранее переболевших другими штаммами коронавируса пациентов, которые впоследствии инфицировались вариантом «омикрон», болезнь протекает без симптомов либо с признаками ОРВИ.
Эпидемиолог Пшеничная рассказала о симптомах «омикрона» у ранее переболевших COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа», — цитирует её ТАСС.

Пшеничная добавила, что в ряде случаев кроме заложенности носа могут появиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке. По её словам, некоторых беспокоит периодический сухой кашель.

«Может отмечаться подъём температуры и до более высоких цифр: 38—38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп», — сказала она.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU  рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить