Шойгу поздравил Шаймиева с 85-летием

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летием.
Шойгу поздравил Шаймиева с 85-летием
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Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил Шойгу, за плечами у Шаймиева яркая трудовая и политическая биография.

«Многие годы находясь во главе Татарстана, Вы направляли все свои силы и энергию на претворение в жизнь самых смелых инициатив, делали всё возможное для социально-экономического развития и процветания региона», — заявил министр обороны.

Также стало известно, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Казань, чтобы лично поздравить Шаймиева с юбилеем, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на официального представителя казанского Кремля Лилию Галимову.

«Нас столько лет связывает, мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер Шарипович, один из тех, кто стал опорой России. Государственник», — сказала Матвиенко.

Она также вручила Шаймиеву памятную медаль «25 лет Совету Федерации».

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