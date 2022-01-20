Маршрутка протаранила пять иномарок в Омске из-за приступа у водителя

В Омске водитель из-за приступа не справился с управлением, и его маршрутка протаранила пять автомобилей.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 50-летнему водителю автобуса и пассажиру, 72-летней женщине. В момент происшествия в салоне автобуса находились 18 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Известно, что маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с пятью автомобилями, ожидающими поворота. После этого транспортное средство пересекло свою полосу, задев ещё один автомобиль, и въехало в бетонную клумбу.

Ранее в подмосковном управлении МВД России сообщили о столкновении автобуса и грузовика, в результате аварии пострадали семь человек.