В Подмосковье подвели итоги программы «Социальная газификация» за 2021 год

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Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов заявил, что работу по президентской программе «Социальная газификация» в Московской области в 2021 году удалось выполнить на 100%.
В Подмосковье подвели итоги программы «Социальная газификация» за 2021 год
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа прошлого года выполнена на 100%: построено около 700 км газопровода, газифицировано 1113 населённых пунктов. В этом году мы продолжаем реализацию президентского проекта, на сегодняшний день с начала года уже догазифицировано 13 населённых пунктов региона», — заявил Баранов.

По сообщениям портала «Юга.ру», в октябре в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Стороны в ходе переговоров обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.

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