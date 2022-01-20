В Подмосковье подвели итоги программы «Социальная газификация» за 2021 год

Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов заявил, что работу по президентской программе «Социальная газификация» в Московской области в 2021 году удалось выполнить на 100%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программа прошлого года выполнена на 100%: построено около 700 км газопровода, газифицировано 1113 населённых пунктов. В этом году мы продолжаем реализацию президентского проекта, на сегодняшний день с начала года уже догазифицировано 13 населённых пунктов региона», — заявил Баранов.

По сообщениям портала «Юга.ру», в октябре в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Стороны в ходе переговоров обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.