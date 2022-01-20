Названы самые популярные в России пароли в 2021 году

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Специалисты сервиса DLBI провели исследование и выяснили, какие пароли для учётных записей в доменных зонах .ru и .рф были наиболее распространены в России в 2021 году.
Названы самые популярные в России пароли в 2021 году
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Как пишут «Известия», самыми популярными паролями стали «qwerty123», «qwerty1», «123456», «asdasd» и «12345».

В топ также попали «123456789», «asdasd123», «12345678», «qwerty» и «123321».

«В традиционный топ самых популярных кириллических паролей вошли: «йцукен», «пароль», «любовь» (поднявшаяся с четвёртого места), «привет» (в прошлом году занимавший пятое место), «наташа» (перешедшая с шестого места), «максим» (с седьмого места), «марина» (поднявшаяся с девятой позиции), «люблю», «андрей» (занимавшие десятое место) и «кристина», — отмечается в исследовании DLBI.

Ранее программист, специалист в области кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с ФАН назвал надёжный способ защитить аккаунт от взлома.

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