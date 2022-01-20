Вирусолог Чумаков объяснил важность ревакцинации для пожилых

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Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков объяснил, почему пожилым необходима ревакцинация против коронавируса.
Вирусолог Чумаков объяснил важность ревакцинации для пожилых
  • РИА Новости

«Защита, особенно у пожилых, довольно быстро ослабевает. Уровень нейтрализующих антител падает. Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля. Вероятность заболеть очень сильно повышается, почти приравнивается к невакцинированным. Именно поэтому сейчас рекомендуется сделать бустер», — отметил специалист в беседе с URA.RU.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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