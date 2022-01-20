Ъ: МВД не планирует штрафовать за превышение средней скорости

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МВД России пока не намеревается налагать штрафы на водителей за превышение средней скорости, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения», — цитирует газета сообщение ведомства.

Уточняется, что сначала необходимо решить вопрос с подсудностью при обжаловании штрафов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выразил мнение, что введение уголовной ответственности за регулярное нарушение правил дорожного движения (ПДД) может снизить количество происшествий с блогерами на дорогах.

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