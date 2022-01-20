Ъ: МВД не планирует штрафовать за превышение средней скорости

МВД России пока не намеревается налагать штрафы на водителей за превышение средней скорости, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

«МВД пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения», — цитирует газета сообщение ведомства.

Уточняется, что сначала необходимо решить вопрос с подсудностью при обжаловании штрафов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выразил мнение, что введение уголовной ответственности за регулярное нарушение правил дорожного движения (ПДД) может снизить количество происшествий с блогерами на дорогах.