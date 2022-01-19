Аэропорты Оренбурга и Орска обслужили более 994 тысяч пассажиров в 2021 году

Аэропортами Оренбурга и Орска в 2021 году воспользовались более 994 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает RIA56.

Аэропорт в Оренбурге обслужил более 853 тыс. человек, в Орске — более 141 тыс. Это почти на 27% больше, чем в 2019 году.

Выросло число рейсов на маршрутах в Москву и Санкт-Петербург. Востребованы были рейсы в Сочи, Анапу и Симферополь.

Расширилась и география международных полётов. Например, возобновились полёты из Оренбурга в Турцию и Египет.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Международный аэропорт Симферополь в 2021 году обслужил 6,8 млн пассажиров.