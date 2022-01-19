Замглавы Минцифры Ким прокомментировал сообщения о повышении цен на архивные тарифы
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«По нашей оценке, обновление архивных тарифов коснётся не более 5% всех абонентов. Старые тарифы не всегда выгодны, поскольку зачастую включают меньший объём трафика, бесплатных минут и других опций», — цитирует Кима «Российская газета».
По словам замглавы ведомства, абонент сам решает, оставаться на архивном тарифе или переходить на новый.
Как отметил Ким, оба варианта должны быть удобны для абонентов и не убыточны для операторов.
В министерстве напомнили, что возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с клиентом, а у пользователя есть возможность сменить оператора и сохранить свой номер.
Ранее газета «Известия» сообщала, что оператор сотовой связи МТС поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.