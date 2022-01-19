В РЭО рассказали о сотрудничестве с Вологодской областью

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Территориальную схему обращения с отходами Вологодской области согласовали с проектом Федеральной схемы на встрече представителей Российского экологического оператора с руководством региона.
В РЭО рассказали о сотрудничестве с Вологодской областью
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Об этом сообщает телеканал «360».

«ППК РЭО подписал дополнительное соглашение к протоколу согласования Федеральной схемы с Вологодской областью с заместителем губернатора Виктором Владимировичем Рябишиным. В рамках подписанного соглашения ППК РЭО совместно с Вологодской областью сформирует план работ по реализации инвестиционных проектов», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Со своей стороны, заместитель гендиректора по вопросам аналитического сопровождения РЭО Алексей Макрушин отметил, что территориальную схему регион готовил совместно с РЭО.

На встрече также обсуждали ввод в эксплуатацию новых современных объектов обращения с ТКО и развитие отрасли в области.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Архангельской области построят три предприятия по сортировке ТКО.

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