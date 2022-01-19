Депутат Госдумы Останина предложила увеличить минимальное пособие на детей

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила увеличить до 10 тыс. рублей минимальное пособие на детей до 16 лет.
Депутат Госдумы Останина предложила увеличить минимальное пособие на детей
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«В Москве сейчас это 800 рублей в месяц, 95 рублей в Чечне и Республике Алтай. Минимальная социальная выплата из федерального бюджета должна соответствовать прожиточному минимуму на ребёнка в этом субъекте и не меньше», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, средняя цифра — это около 10—11 тыс. рублей.

Как отметила Останина, данное пособие должны получать не все семьи с детьми.

«Думаю, что органы местного самоуправления прекрасно знают тех, кто нуждается в выплатах», — уточнила она.

Ранее юрист, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала обнародованный Госдумой перечень малоизвестных социальных льгот, положенных россиянам.

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