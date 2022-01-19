Психолог Аверс рассказала, как бороться с перфекционизмом

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Психолог Ксения Аверс рассказала, как бороться с перфекционизмом.
Психолог Аверс рассказала, как бороться с перфекционизмом
  • Gettyimages.ru

В беседе с Pravda.Ru она отметила, что перфекционист практически не может достичь своего идеала, из-за чего перестаёт вообще что-то делать.

Чтобы справиться с таким состоянием, рекомендуется научиться принимать саму возможность любого несовершенства и понимать, что ничего идеального нет.

Как считает психолог, отличным средством является проявление силы воли, за счёт которой можно начинать свои дела и всегда доводить их до завершения.

Также рекомендуется научиться поддерживать золотую середину, чтобы не «выгореть» и не прийти к пустому «достигаторству».

Ранее клинический психолог, семейный психотерапевт Анна Дмитриева в беседе с каналом «Москва 24» рассказала, как правильно планировать цели и достигать их.

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