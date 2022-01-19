Психолог Трушина рассказала о причинах возникновения суеверий

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Психолог Марина Трушина рассказала о причинах возникновения суеверий.
Психолог Трушина рассказала о причинах возникновения суеверий
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«Это внутренняя тревожность человека, страх и иллюзия контроля. То есть человек в последнее время, особенно в ситуации пандемии, внутренне находится в постоянном состоянии тревоги. Поменять реальность благодаря возможности поколдовать или поверить в приметы упорядочивает структуру человеческой психики», — заявила она в беседе с «МИР 24».

По её словам, истоки суеверий заложены в глубине развития человека — когда он не мог объяснить себе происходящие с ним события, то прибегал к объяснениям, связанным с деянием языческих богов.

«Мне кажется, в сегодняшний день это привнесено оттуда», — добавила Трушина.

Ранее клинический психолог, семейный психотерапевт Анна Дмитриева в беседе с каналом «Москва 24» рассказала, как правильно планировать цели и достигать их.

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