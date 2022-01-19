Автоэксперт Форманчук рассказал, нужно ли менять масло в новом автомобиле

Короткая ссылка
Член Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал, нужно ли менять масло в новом автомобиле.
Автоэксперт Форманчук рассказал, нужно ли менять масло в новом автомобиле
  • Gettyimages.ru

В беседе с Inforeactor он отметил, что в локализованные иномарки и отечественные машины с завода заливаются бюджетные российские масла, поэтому вопрос замены зависит только от желания самого водителя.

«Далее сами думайте: если вы согласны ездить на отечественном масле, то оно будет у вас, а если нет, покупайте другое», — заявил Форманчук.

Он напомнил, что при замене у дилера автовладельцу предоставят оригинальную продукцию, что имеет свои плюсы.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить