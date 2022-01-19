Автоэксперт Форманчук рассказал, нужно ли менять масло в новом автомобиле

Член Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал, нужно ли менять масло в новом автомобиле.

В беседе с Inforeactor он отметил, что в локализованные иномарки и отечественные машины с завода заливаются бюджетные российские масла, поэтому вопрос замены зависит только от желания самого водителя.

«Далее сами думайте: если вы согласны ездить на отечественном масле, то оно будет у вас, а если нет, покупайте другое», — заявил Форманчук.

Он напомнил, что при замене у дилера автовладельцу предоставят оригинальную продукцию, что имеет свои плюсы.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.