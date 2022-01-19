Автоэксперт Форманчук рассказал, нужно ли менять масло в новом автомобиле
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В беседе с Inforeactor он отметил, что в локализованные иномарки и отечественные машины с завода заливаются бюджетные российские масла, поэтому вопрос замены зависит только от желания самого водителя.
«Далее сами думайте: если вы согласны ездить на отечественном масле, то оно будет у вас, а если нет, покупайте другое», — заявил Форманчук.
Он напомнил, что при замене у дилера автовладельцу предоставят оригинальную продукцию, что имеет свои плюсы.
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