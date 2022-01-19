Бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Валитова объявили в международный розыск

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Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
Бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Валитова объявили в международный розыск
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы, следствие просит арестовать Валитова заочно.

«В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валитова, объявленного ранее в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России)», — сообщили в суде.

Дата судебного заседания по избранию фигуранту дела меры пресечения пока не назначена.

Ранее в Красноярском крае полицейские задержали кассира Альфа-банка Анну Григорьеву, подозреваемую в хищении с работы суммы, эквивалентной примерно 23 млн рублей. Подробнее — в материале RT.

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