Власти Калининградской области усилили антиковидные меры в регионе

Короткая ссылка
В Калининградской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки приняли решение об усилении антиковидных мер, заявил глава региона Антон Алиханов.
Власти Калининградской области усилили антиковидные меры в регионе
  • Gettyimages.ru

По итогам заседания регионального оперштаба всем руководителям организаций рекомендовали перевести до 50% сотрудников на удалённый режим работы. Также рекомендовано выделить дополнительные средства на выплаты медикам, которые посещают пациентов на дому.

«Помимо этого, прошу усилить контроль за выполнением требований по соблюдению масочного режима... и увеличить число тестов с целью оперативного выявления случаев заражения», — цитирует Алиханова РИА Новости.

В Калмыкии ранее продлили режим ковид-ограничений до 27 марта 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить