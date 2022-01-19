Власти Калининградской области усилили антиковидные меры в регионе

В Калининградской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки приняли решение об усилении антиковидных мер, заявил глава региона Антон Алиханов.

По итогам заседания регионального оперштаба всем руководителям организаций рекомендовали перевести до 50% сотрудников на удалённый режим работы. Также рекомендовано выделить дополнительные средства на выплаты медикам, которые посещают пациентов на дому.

«Помимо этого, прошу усилить контроль за выполнением требований по соблюдению масочного режима... и увеличить число тестов с целью оперативного выявления случаев заражения», — цитирует Алиханова РИА Новости.

В Калмыкии ранее продлили режим ковид-ограничений до 27 марта 2022 года.