Автоэксперт Шкуматов рассказал о правильном уходе за автомобилем зимой

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Пётр Шкуматов рассказал «Известиям» о том, как правильно ухаживать за машиной в зимнее время года.

«Нужно следить за уровнями масла, поведением двигателя и... не ехать сразу после того, как вы завели автомобиль, машина должна погреться хотя бы в течение пяти минут», — рассказал автоэксперт.

По словам специалиста, если транспортное средство «ведёт себя странно», следует сразу отвезти его в СТО.

Кроме того, нужно следить за уровнями жидкостей и вовремя заливать «незамерзайку», рассчитанную на более низкую температуру, чем на улице.

Шкуматов пояснил, что если температура воздуха -5 °C, то жидкость должна быть рассчитана на -20 °C, во избежание неполадок с автомобилем из-за резкого похолодания.

Он также подчеркнул необходимость наличия «набора автомобилиста» — троса, запасного колеса, компрессора и дополнительной незамерзающей жидкости.

Председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» ранее рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.