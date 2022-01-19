Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил почти 1,5 млн пассажиров в 2021 году

Рекордное количество пассажиров — почти 1,5 млн человек — обслужили в Международном аэропорту Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова в 2021 году.

Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что пассажиропоток аэропорта вырос на 31% по сравнению с 2019 годом и составил 1,48 млн человек.

Основной прирост произошёл за счёт перелётов по внутренним линиям, минуя Москву.

Количество направлений международной полётной программы составило 22, ими воспользовались 344 тыс. человек.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Международный аэропорт Симферополь в 2021 году обслужил 6,8 млн пассажиров.