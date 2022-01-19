Специалист Сумцов дал рекомендации по восстановлению работы смартфона

Редактор направления гаджетов «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов рассказал, с чем связаны сбои в работе смартфона, и объяснил, как это можно исправить.

Постоянные зависания смартфона вызваны со сбоями в работе операционной системы, рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru». Так, если гаджет, например, «тормозит» или его камера показывает чёрный экран, необходимо перезагрузить устройство.

«Если это не помогло, сделайте резервную копию, сбросьте смартфон до заводских настроек и обновите версию операционной системы. Получится «чистый» смартфон с последней версией системы. А данные восстановите с помощью копии», — посоветовал Сумцов.

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