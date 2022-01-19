Стали известны самые популярные у россиян турнаправления в феврале

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Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, в какие регионы россияне хотят отправиться в феврале больше всего.
Стали известны самые популярные у россиян турнаправления в феврале
  • Legion-Media

Как пишет «Газета.Ru», среди авианаправлений наибольшей популярностью пользуются Москва с долей поисков 10,3%, Сочи (7,2%) и Санкт-Петербург (7%).

Также в рейтинг вошли Стамбул (4,1%), Минеральные Воды (2,5%), Калининград (2,3%), Краснодар (2,2%), Ереван (2,1%), Дубай (1,8%) и Симферополь (1,7%).

В списке популярных железнодорожных направлений — Санкт-Петербург (39,3%), Москва (16,3%) и Сочи (5,9%).

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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