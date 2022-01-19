В Москве сократилось число посещений МФЦ из-за перевода ряда услуг в онлайн

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Перевод госуслуг в онлайн привёл к сокращению числа посещений офисов «Мои документы» на 700 тыс. в 2021 году. Ожидается, что в следующем году этот показатель достигнет 1,3 млн.
В Москве сократилось число посещений МФЦ из-за перевода ряда услуг в онлайн
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

По словам председателя Комитета государственных услуг Елены Шинкарук, подобные меры упрощают процесс получения госуслуг, а также сокращают время, потраченное гражданами на сбор документов.

Со своей стороны, замглавы Департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов отметил, что в настоящее время на портале доступно свыше 380 услуг и сервисов, которыми пользуются более 14,4 млн человек.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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