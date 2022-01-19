Автоэксперт Киреенко напомнил правила мойки автомобиля зимой

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Владелец автосервиса Николай Киреенко рассказал, как правильно мыть машину зимой.
Автоэксперт Киреенко напомнил правила мойки автомобиля зимой
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Мыть транспортное средство следует раз в неделю, сказал он в беседе с Тульской службой новостей.

Отдавать машину на мойку эксперт посоветовал в случае, если температура на улице ниже -5 °С.

«Не стесняйтесь подойти к сотрудникам мойки и попросить, чтобы какое-то время машина сначала постояла в тепле, чтобы из-за резкого перепада температур лакокрасочное покрытие не покрылось микротрещинами. Кроме того, перед тем, как загнать автомобиль в тёплый бокс, обработайте силиконовой смазкой проёмы дверей, уплотнители и замки, чтобы потом они не примёрзли», — добавил Киреенко.

Также автоэксперт порекомендовал осмотреть уплотнители после мойки и удалить влагу с зеркал и стёкол, чтобы они не треснули на морозе.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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