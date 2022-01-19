В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест с 20 января
- AP
Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Уточняется, что QR-коды нужны будут для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, а также на базы, в дома отдыха и санатории.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Краснодарском крае до 1 марта 2022 года продлили режим повышенной готовности.
Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
QR-коды, справки о вакцинации и медотводы необходимы и для посещения административных зданий государственными гражданскими служащими всех министерств и ведомств.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News также напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».