В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест с 20 января

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 20 января отменил QR-коды для посещения общественных мест.
В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест с 20 января
  • AP

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Уточняется, что QR-коды нужны будут для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, а также на базы, в дома отдыха и санатории.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Краснодарском крае до 1 марта 2022 года продлили режим повышенной готовности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

QR-коды, справки о вакцинации и медотводы необходимы и для посещения административных зданий государственными гражданскими служащими всех министерств и ведомств.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  также напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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