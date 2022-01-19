Сотрудники МЧС спасли 168 человек на Эльбрусе за год

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Сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России за год спасли 168 человек.
Сотрудники МЧС спасли 168 человек на Эльбрусе за год
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«В 2021 году спасателями Эльбрусского спасотряда МЧС России проведено 167 поисково-спасательных операций, спасено 168 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

За период новогодних праздников горные маршруты Эльбруса прошли более 200 человек, в девяти случаях им потребовалась помощь спасателей.

Ранее стало известно, что курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии возобновил работу спустя сутки после закрытия из-за сильного ветра и снегопада.

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