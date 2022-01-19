Сотрудники МЧС спасли 168 человек на Эльбрусе за год

Сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России за год спасли 168 человек.

«В 2021 году спасателями Эльбрусского спасотряда МЧС России проведено 167 поисково-спасательных операций, спасено 168 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

За период новогодних праздников горные маршруты Эльбруса прошли более 200 человек, в девяти случаях им потребовалась помощь спасателей.

Ранее стало известно, что курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии возобновил работу спустя сутки после закрытия из-за сильного ветра и снегопада.