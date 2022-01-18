Автоэксперт Колодочкин рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач

Автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).

«Я считаю, что МКПП вскоре исчезнет полностью на массовых автомобилях как класс, но сохранится на эксклюзивных и спортивных машинах, которые покупают для кайфа почувствовать себя истинным водителем, полностью управляющим авто», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, минимальный срок остатка жизни «механики» — около десяти лет или даже меньше.

Как отметил Колодочкин, есть прогнозы, согласно которым через 20 лет вообще не будет двигателя внутреннего сгорания, а если не будет ДВС, то появится «нечто другое в управлении двигателем, с чем МКПП станет не по пути».

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.