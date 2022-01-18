Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что партнёрами программы «Московский акселератор» стали более 40 корпораций.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники «Московского акселератора» привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков», — сказала Сергунина.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в экосистеме проекта 5,3 тыс. компаний.

«Это все те представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе», — отметил он.

Для участия в треках нужно подать заявку от компании или стартапа, который уже разработал минимально жизнеспособный продукт (MVP), имеет устойчивую бизнес-модель и находится на этапе первых продаж, говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.