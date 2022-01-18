В Подмосковье более 360 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья с начала года

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В Московской области более 360 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья в рамках программы «Обеспечение жильём молодых семей» с начала 2022 года.
В Подмосковье более 360 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья с начала года
  • Legion-Media

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищной политики.

Размер социальных выплат — 35% от расчётной стоимости жилья в муниципальном образовании.

Как отметила глава ведомства Инна Федотова, программа финансируется за счёт федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рассказали о мерах поддержки семей с детьми.

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