В Подмосковье более 360 молодых семей получили сертификаты на покупку жилья с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищной политики.
Размер социальных выплат — 35% от расчётной стоимости жилья в муниципальном образовании.
Как отметила глава ведомства Инна Федотова, программа финансируется за счёт федерального, областного и муниципального бюджетов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рассказали о мерах поддержки семей с детьми.