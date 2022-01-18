Эксперты по кибербезопасности предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Короткая ссылка
Глава исследовательского центра Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман предупредил о новом способе телефонного мошенничества, когда злоумышленники под тем или иным предлогом убеждают жертв нажать «1» на телефоне.
Эксперты по кибербезопасности предупредили о новом способе телефонного мошенничества
  • Gettyimages.ru

«То, что вы нажмёте единичку, само по себе не приведёт к блокировке телефона или к несанкционированному доступу к вашей информации. Но это только этап в мошеннической цепочке», — заявил Мунерман в беседе с kp.ru.

По его словам, для экономии времени и трафика злоумышленники стали использовать роботов.

«Бросил трубку — всё, не стоит на него и время тратить. А кто нажал на единичку или остался на связи — с тем можно будет вести беседу дальше и выудить нужную информацию», — пояснил эксперт.

Вместе с этим директор по стратегическим коммуникациям агентства Infosecurite Александр Дворянский рассказал, что человеку, который нажал «1» и втянулся в беседу, может быть предложено анкетирование.

«Придёт ссылка, но ни в коем случае не нажимайте на неё. Это очень опасно: она может содержать вирусную программу, дающую возможность удалённого управления смартфоном или создания клона вашего телефона. По сути, это и есть взлом», — предупредил он.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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