Органы опеки Нижегородской области решили изъять детей у женщины за жестокое обращение

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В Нижегородской области органы опеки решили изъять детей у многодетной женщины, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними. Соответствующее постановление готовится, сообщили в региональном правительстве.
Органы опеки Нижегородской области решили изъять детей у женщины за жестокое обращение
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Детей планируется разместить в социальном реабилитационном центре на временное содержание.

Как отметили в правительстве, по данным Министерства социальной политики Нижегородской области, многодетная мать не трудоустроена, воспитывает детей одна, у неё трое несовершеннолетних детей и одна совершеннолетняя дочь.

«Мать получает все положенные пособия на несовершеннолетних детей», — рассказали там.

Ранее Пресненский районный суд Москвы лишил родительских прав биологических отца и мать девочки Саши, которая после рождения более пяти лет жила в клинике «Мать и дитя».

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