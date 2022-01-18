Органы опеки Нижегородской области решили изъять детей у женщины за жестокое обращение
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- РИА Новости
Детей планируется разместить в социальном реабилитационном центре на временное содержание.
Как отметили в правительстве, по данным Министерства социальной политики Нижегородской области, многодетная мать не трудоустроена, воспитывает детей одна, у неё трое несовершеннолетних детей и одна совершеннолетняя дочь.
«Мать получает все положенные пособия на несовершеннолетних детей», — рассказали там.
Ранее Пресненский районный суд Москвы лишил родительских прав биологических отца и мать девочки Саши, которая после рождения более пяти лет жила в клинике «Мать и дитя».