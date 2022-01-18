В Чечне выявили первый случай «омикрона»

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике сообщила, что в регионе выявили первый случай заболевания штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции.

«В Чеченской Республике зарегистрирован один случай заражения штаммом «омикрон». Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что в Роспотребнадзоре призывают жителей региона соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай штамма «омикрон» коронавируса.