В Чечне выявили первый случай «омикрона»
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«В Чеченской Республике зарегистрирован один случай заражения штаммом «омикрон». Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Отмечается, что в Роспотребнадзоре призывают жителей региона соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай штамма «омикрон» коронавируса.