Голикова: 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на дельта-штамм

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на штамм «дельта».

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм «дельта», и 40% уже на штамм «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты», — заявила она.

Также Голикова заявила, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона».

При этом, по её словам, реальное число случаев значительно больше.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

RT ведёт трансляцию заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.