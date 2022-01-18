Голикова: 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на дельта-штамм

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на штамм «дельта».
Голикова: 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на дельта-штамм
  • AP

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм «дельта», и 40% уже на штамм «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты», — заявила она.

Также Голикова заявила, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона».

При этом, по её словам, реальное число случаев значительно больше. 

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

RT ведёт трансляцию заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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