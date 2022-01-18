ТАСС: в Москве по запросу Интерпола задержан гражданин Норвегии

В отеле в центре Москвы сотрудники правоохранительных органов по запросу Интерпола задержали гражданина Норвегии, разыскиваемого за мошенничество и неуплату налогов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отеле Marriott Grand Hotel на 1-й Тверской-Ямской улице, 34, задержан 57-летний гражданин Норвегии, находящийся в розыске по линии НЦБ Интерпола», — уточнил он.

Отмечается, что норвежские правоохранительные органы разыскивали мужчину за совершенные преступления — мошенничество и неуплату налогов.

В отношении задержанного в Норвегии избрана мера пресечения в виде ареста.