Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по заболеваемости гриппом в 46 регионах
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«На второй неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышены в 46 регионах России.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на ОРВИ.