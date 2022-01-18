Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по заболеваемости гриппом в 46 регионах

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди всех возрастных групп, эпидемические пороги превышены в 46 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На второй неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышены в 46 регионах России.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на ОРВИ.