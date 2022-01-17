В Волгоградской области рассказали о планах по реставрации памятников и братских захоронений
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Работы будут проходить в течение 2022 года по специальной программе, которая была разработана к 80-летию победы под Сталинградом.
«Стоит серьёзная и ответственная задача — завершить все мероприятия в запланированные сроки и с соответствующим качеством. Это будет достойным вкладом в подготовку к знаменательной дате, дань памяти и уважения благодарных земляков тем, кто отдал жизни, защищая Родину», — заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.
Как ранее сообщал телеканал ОТР, в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямское.