В Волгоградской области рассказали о планах по реставрации памятников и братских захоронений

В Волгоградской области определили подрядчиков, которым предстоит отреставрировать памятники и братские захоронения. На эти цели предусмотрено 255 млн рублей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Работы будут проходить в течение 2022 года по специальной программе, которая была разработана к 80-летию победы под Сталинградом.

«Стоит серьёзная и ответственная задача — завершить все мероприятия в запланированные сроки и с соответствующим качеством. Это будет достойным вкладом в подготовку к знаменательной дате, дань памяти и уважения благодарных земляков тем, кто отдал жизни, защищая Родину», — заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Как ранее сообщал телеканал ОТР, в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямское.