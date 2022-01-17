К цифровому сервису Russpass подключилось 1000 компаний за два года

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К цифровому туристическому сервису Russpass подключилось 1 тыс. компаний за два года.
К цифровому сервису Russpass подключилось 1000 компаний за два года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, среди партнёрских организаций — туроператоры, экскурсионные бюро, рестораны, отели и другие представители туристической отрасли.

«Russpass продолжает совершенствоваться, привлекать новых пользователей и участников туристического рынка. С сервисом сотрудничают все субъекты Российской Федерации, а число организаций-партнёров уже достигло тысячи», — сказала она.

По её словам, на фоне пандемии сервис стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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