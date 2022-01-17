Эксперт по сетевой безопасности Батранков дал советы по защите от взлома

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Эксперт по сетевой безопасности Денис Батранков дал советы по защите от взлома.
Эксперт по сетевой безопасности Батранков дал советы по защите от взлома
  • ©The Good Brigade
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Ямал-Медиа» он напомнил, что один из способов злоумышленников — распространение фишинговых ссылок. Рекомендуется тщательно проверять сайт при входе: у фейков могут быть ошибки в написании адреса или другой домен.

Кроме того, в браузерах есть специальные плагины, проверяющие сам сайт.

«Они выявляют, что он только что сделан, что через него нельзя делать оплату. Вот такие плагины я рекомендую использовать, они защищают от поддельных сайтов», — заявил Батранков.

Ещё одним риском, по словам эксперта, является то, что у пользователей очень простые логины и пароли. Большой ошибкой считается устанавливать один и тот же пароль на разных сайтах.

«Важно защищать и мобильные устройства, на котором тоже может стоять вредоносный код (их сейчас много), и свой компьютер. К сожалению, физические лица защищены хуже, чем крупные корпорации, но хотя бы поставить антивирус они могут», — добавил эксперт.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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