Аэропорт Симферополь обслужил 6,8 млн пассажиров за год

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Международный аэропорт Симферополь обслужил 6,8 млн пассажиров за год.
Аэропорт Симферополь обслужил 6,8 млн пассажиров за год
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек (47,6%), а с доковидным 2019 годом — на 1,68 млн человек (32,8%)», — отмечается в сообщении.

В прошлом году маршрутная сеть аэропорта расширилась до 64 направлений. Так, после четырёхлетнего перерыва было запущено прямое авиасообщение с Курганом, после шестилетнего — с Грозным.

Наиболее популярными направлениями полётов стали Москва и Санкт-Петербург, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников с 30 декабря по 9 января пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво составил 127,4 тыс. человек.

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