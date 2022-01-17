Международный аэропорт Симферополь обслужил 6,8 млн пассажиров за год.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 млн человек (47,6%), а с доковидным 2019 годом — на 1,68 млн человек (32,8%)», — отмечается в сообщении.

В прошлом году маршрутная сеть аэропорта расширилась до 64 направлений. Так, после четырёхлетнего перерыва было запущено прямое авиасообщение с Курганом, после шестилетнего — с Грозным.

Наиболее популярными направлениями полётов стали Москва и Санкт-Петербург, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников с 30 декабря по 9 января пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво составил 127,4 тыс. человек.