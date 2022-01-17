Мать задержанного за спорную инсталляцию в Петербурге заявила, что сын не хотел никого оскорбить

Лариса Волкова, мать художника Ивана Волкова, задержанного за спорную инсталляцию в центре Санкт-Петербурга, заявила, что сын не хотел никого оскорбить.

«Я думаю, что не было никакого злого умысла в этом всём вообще. Тем более, он не хотел оскорбить, я в этом уверена на 100%, я знаю. Я очень сильно помогаю ему в творчестве, я ближе всех к нему нахожусь, потому что он с моей помощью всегда работает и что-то создаёт», — заявила он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Волковой, её сын — совершенно свободный художник, который работал в Берлине, делал свои инсталляции, и с этим проблем не было.

Как добавила женщина, Волков аполитичен.

В региональном ГУ МВД России сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, передаёт kp.ru.

«Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении противоправного деяния. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что вскоре будет избрана мера пресечения.