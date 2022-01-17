Путин призвал кабмин России до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок

Президент России Владимир Путин призвал российское правительство до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок.

«Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включённых в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на сайте Кремля.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство уже работает над вопросом запрета неперерабатываемых материалов, к которым относятся цветной пластик и одноразовая посуда. По словам Абрамченко, к 2030 году планируется добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

Как сообщал телеканал «360», генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев объяснил необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета.

По его словам, из-за низкой отбираемости одноразовых предметов и проблем со сбором больших партий отдельных видов отходов, в том числе бутылок кислотного цвета, следует запретить такие товары и упаковку.