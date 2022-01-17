Путин призвал кабмин России до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин призвал российское правительство до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок.
Путин призвал кабмин России до 1 апреля доложить о ходе ликвидации незаконных свалок
  • РИА Новости

«Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включённых в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на сайте Кремля.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство уже работает над вопросом запрета неперерабатываемых материалов, к которым относятся цветной пластик и одноразовая посуда. По словам Абрамченко, к 2030 году планируется добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

Как сообщал телеканал «360», генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев объяснил необходимость запрета пластиковых бутылок кислотного цвета.

По его словам, из-за низкой отбираемости одноразовых предметов и проблем со сбором больших партий отдельных видов отходов, в том числе бутылок кислотного цвета, следует запретить такие товары и упаковку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить